10 بيزو كولومبي إلى كواشا زامبي

تحويل COP إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

10 cop
0.06 zmw

$1.000 COP = ZK0.006445 ZMW

Mid-market exchange rate at 14:31
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COP إلى ZMW مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7831.5151.32557.28218.212
1 EUR1.09211.50.8551.6551.44762.57219.894
1 CAD0.7280.66710.571.1030.96541.70713.26
1 GBP1.2771.1691.75411.9351.69273.15823.26

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / زيميو
1 COP٠٫٠٠٦٤٥ ZMW
5 COP٠٫٠٣٢٢٣ ZMW
10 COP٠٫٠٦٤٤٥ ZMW
20 COP٠٫١٢٨٩٠ ZMW
50 COP٠٫٣٢٢٢٥ ZMW
100 COP٠٫٦٤٤٥٠ ZMW
250 COP١٫٦١١٢٦ ZMW
500 COP٣٫٢٢٢٥٢ ZMW
1000 COP٦٫٤٤٥٠٤ ZMW
2000 COP١٢٫٨٩٠٠٨ ZMW
5000 COP٣٢٫٢٢٥٢٠ ZMW
10000 COP٦٤٫٤٥٠٤٠ ZMW
معدلات التحويل زيميو / البيزو الكولومبي
1 ZMW١٥٥٫١٥٨٠٠ COP
5 ZMW٧٧٥٫٧٩٠٠٠ COP
10 ZMW١٬٥٥١٫٥٨٠٠٠ COP
20 ZMW٣٬١٠٣٫١٦٠٠٠ COP
50 ZMW٧٬٧٥٧٫٩٠٠٠٠ COP
100 ZMW١٥٬٥١٥٫٨٠٠٠٠ COP
250 ZMW٣٨٬٧٨٩٫٥٠٠٠٠ COP
500 ZMW٧٧٬٥٧٩٫٠٠٠٠٠ COP
1000 ZMW١٥٥٬١٥٨٫٠٠٠٠٠ COP
2000 ZMW٣١٠٬٣١٦٫٠٠٠٠٠ COP
5000 ZMW٧٧٥٬٧٩٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 ZMW١٬٥٥١٬٥٨٠٫٠٠٠٠٠ COP