بيزو كولومبي إلى دولار تايواني جديد

تحويل COP إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٨٫١٩ twd

1.00000 COP = 0.00819 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:24 UTC
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COP إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.066288.62991.438841.662560.964518.2061
1GBP1.1550711.2315102.3711.661911.920321.1140621.0287
1USD0.93790.812018183.12691.34951.559330.904617.0757
1INR0.01128290.009768410.012029810.01623420.01875850.01088220.205417

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار تايواني جديد
1 COP0.00819 TWD
5 COP0.04095 TWD
10 COP0.08190 TWD
20 COP0.16380 TWD
50 COP0.40950 TWD
100 COP0.81899 TWD
250 COP2.04749 TWD
500 COP4.09497 TWD
1000 COP8.18995 TWD
2000 COP16.37990 TWD
5000 COP40.94975 TWD
10000 COP81.89950 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / البيزو الكولومبي
1 TWD122.10100 COP
5 TWD610.50500 COP
10 TWD1221.01000 COP
20 TWD2442.02000 COP
50 TWD6105.05000 COP
100 TWD12210.10000 COP
250 TWD30525.25000 COP
500 TWD61050.50000 COP
1000 TWD122101.00000 COP
2000 TWD244202.00000 COP
5000 TWD610505.00000 COP
10000 TWD1221010.00000 COP