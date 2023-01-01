بيزو كولومبي إلى ليرة تركية

تحويل COP إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٦٫٨٩ try

1.00000 COP = 0.00689 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 8:25 UTC
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COP إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.066288.62991.438841.662560.964518.2061
1GBP1.1550711.2315102.3711.661911.920321.1140621.0287
1USD0.93790.812018183.12691.34951.559330.904617.0757
1INR0.01128290.009768410.012029810.01623420.01875850.01088220.205417

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / ليرة تركية
1 COP0.00689 TRY
5 COP0.03445 TRY
10 COP0.06890 TRY
20 COP0.13780 TRY
50 COP0.34450 TRY
100 COP0.68900 TRY
250 COP1.72250 TRY
500 COP3.44501 TRY
1000 COP6.89001 TRY
2000 COP13.78002 TRY
5000 COP34.45005 TRY
10000 COP68.90010 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / البيزو الكولومبي
1 TRY145.13800 COP
5 TRY725.69000 COP
10 TRY1451.38000 COP
20 TRY2902.76000 COP
50 TRY7256.90000 COP
100 TRY14513.80000 COP
250 TRY36284.50000 COP
500 TRY72569.00000 COP
1000 TRY145138.00000 COP
2000 TRY290276.00000 COP
5000 TRY725690.00000 COP
10000 TRY1451380.00000 COP