بيزو كولومبي إلى ليرة تركية
تحويل COP إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ليرة تركية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Colombian peso
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل ليرة تركية / البيزو الكولومبي
|1 TRY
|145.13800 COP
|5 TRY
|725.69000 COP
|10 TRY
|1451.38000 COP
|20 TRY
|2902.76000 COP
|50 TRY
|7256.90000 COP
|100 TRY
|14513.80000 COP
|250 TRY
|36284.50000 COP
|500 TRY
|72569.00000 COP
|1000 TRY
|145138.00000 COP
|2000 TRY
|290276.00000 COP
|5000 TRY
|725690.00000 COP
|10000 TRY
|1451380.00000 COP