1 بيزو كولومبي إلى ليرة تركية

تحويل COP إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1 cop
0.01 try

$1.000 COP = TL0.008228 TRY

Mid-market exchange rate at 14:02
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COP إلى TRY مخطط التحويل

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9151.3740.7831.5171.32557.27518.217
1 EUR1.09211.5010.8561.6571.44762.56519.899
1 CAD0.7280.66610.571.1040.96441.68413.258
1 GBP1.2761.1681.75411.9361.69173.10423.251

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / ليرة تركية
1 COP٠٫٠٠٨٢٣ TRY
5 COP٠٫٠٤١١٤ TRY
10 COP٠٫٠٨٢٢٨ TRY
20 COP٠٫١٦٤٥٥ TRY
50 COP٠٫٤١١٣٨ TRY
100 COP٠٫٨٢٢٧٥ TRY
250 COP٢٫٠٥٦٨٨ TRY
500 COP٤٫١١٣٧٥ TRY
1000 COP٨٫٢٢٧٥٠ TRY
2000 COP١٦٫٤٥٥٠٠ TRY
5000 COP٤١٫١٣٧٥٠ TRY
10000 COP٨٢٫٢٧٥٠٠ TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / البيزو الكولومبي
1 TRY١٢١٫٥٤٤٠٠ COP
5 TRY٦٠٧٫٧٢٠٠٠ COP
10 TRY١٬٢١٥٫٤٤٠٠٠ COP
20 TRY٢٬٤٣٠٫٨٨٠٠٠ COP
50 TRY٦٬٠٧٧٫٢٠٠٠٠ COP
100 TRY١٢٬١٥٤٫٤٠٠٠٠ COP
250 TRY٣٠٬٣٨٦٫٠٠٠٠٠ COP
500 TRY٦٠٬٧٧٢٫٠٠٠٠٠ COP
1000 TRY١٢١٬٥٤٤٫٠٠٠٠٠ COP
2000 TRY٢٤٣٬٠٨٨٫٠٠٠٠٠ COP
5000 TRY٦٠٧٬٧٢٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 TRY١٬٢١٥٬٤٤٠٫٠٠٠٠٠ COP