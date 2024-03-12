100 ليرة تركية إلى بيزو كولومبي

تحويل TRY إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

100 try
12,196 cop

1.000 TRY = 122.0 COP

Mid-market exchange rate at 12:57
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٥٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٧٧٦١٫٣٤٩٣٫٦٧٣٤٨٫٨٥١
1 EUR١٫٠٩٢1٠٫٨٥٥٣٠٥٫٠١٢٩٠٫٤٢٨١٫٤٧٣٤٫٠١٢٥٣٫٣٦٨
1 GBP١٫٢٧٨١٫١٧1٣٥٦٫٧٩١٠٥٫٧٧٩١٫٧٢٤٤٫٦٩٤٦٢٫٤٢٧
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٦٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / البيزو الكولومبي
1 TRY١٢١٫٩٦٠٠٠ COP
5 TRY٦٠٩٫٨٠٠٠٠ COP
10 TRY١٬٢١٩٫٦٠٠٠٠ COP
20 TRY٢٬٤٣٩٫٢٠٠٠٠ COP
50 TRY٦٬٠٩٨٫٠٠٠٠٠ COP
100 TRY١٢٬١٩٦٫٠٠٠٠٠ COP
250 TRY٣٠٬٤٩٠٫٠٠٠٠٠ COP
500 TRY٦٠٬٩٨٠٫٠٠٠٠٠ COP
1000 TRY١٢١٬٩٦٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 TRY٢٤٣٬٩٢٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 TRY٦٠٩٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 TRY١٬٢١٩٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / ليرة تركية
1 COP٠٫٠٠٨٢٠ TRY
5 COP٠٫٠٤١٠٠ TRY
10 COP٠٫٠٨١٩٩ TRY
20 COP٠٫١٦٣٩٩ TRY
50 COP٠٫٤٠٩٩٧ TRY
100 COP٠٫٨١٩٩٤ TRY
250 COP٢٫٠٤٩٨٥ TRY
500 COP٤٫٠٩٩٧٠ TRY
1000 COP٨٫١٩٩٤٠ TRY
2000 COP١٦٫٣٩٨٨٠ TRY
5000 COP٤٠٫٩٩٧٠٠ TRY
10000 COP٨١٫٩٩٤٠٠ TRY