بيزو كولومبي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل COP إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٢٫٠٥ mop

1.00000 COP = 0.00205 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:19 UTC
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COP إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.066288.62351.439261.663340.964818.2096
1GBP1.15511.23145102.3591.662331.921141.1143521.0319
1USD0.93790.812051183.12091.34991.560060.904817.079
1INR0.01128370.009769510.012030710.01624020.01876860.01088530.205472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Macanese Pataca
1 COP0.00205 MOP
5 COP0.01027 MOP
10 COP0.02055 MOP
20 COP0.04109 MOP
50 COP0.10273 MOP
100 COP0.20546 MOP
250 COP0.51364 MOP
500 COP1.02728 MOP
1000 COP2.05456 MOP
2000 COP4.10912 MOP
5000 COP10.27280 MOP
10000 COP20.54560 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / البيزو الكولومبي
1 MOP486.72100 COP
5 MOP2433.60500 COP
10 MOP4867.21000 COP
20 MOP9734.42000 COP
50 MOP24336.05000 COP
100 MOP48672.10000 COP
250 MOP121680.25000 COP
500 MOP243360.50000 COP
1000 MOP486721.00000 COP
2000 MOP973442.00000 COP
5000 MOP2433605.00000 COP
10000 MOP4867210.00000 COP