100 بيزو كولومبي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل COP إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

100 cop
0.20 mop

$1.000 COP = MOP$0.001971 MOP

Mid-market exchange rate at 13:01
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COP إلى MOP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3740.7831.5161.32557.28818.221
1 EUR1.09211.50.8561.6561.44762.56719.9
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96441.70313.264
1 GBP1.2771.1691.75411.9361.69173.13123.26

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Macanese Pataca
1 COP٠٫٠٠١٩٧ MOP
5 COP٠٫٠٠٩٨٥ MOP
10 COP٠٫٠١٩٧١ MOP
20 COP٠٫٠٣٩٤١ MOP
50 COP٠٫٠٩٨٥٣ MOP
100 COP٠٫١٩٧٠٧ MOP
250 COP٠٫٤٩٢٦٦ MOP
500 COP٠٫٩٨٥٣٣ MOP
1000 COP١٫٩٧٠٦٦ MOP
2000 COP٣٫٩٤١٣٢ MOP
5000 COP٩٫٨٥٣٣٠ MOP
10000 COP١٩٫٧٠٦٦٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / البيزو الكولومبي
1 MOP٥٠٧٫٤٤٤٠٠ COP
5 MOP٢٬٥٣٧٫٢٢٠٠٠ COP
10 MOP٥٬٠٧٤٫٤٤٠٠٠ COP
20 MOP١٠٬١٤٨٫٨٨٠٠٠ COP
50 MOP٢٥٬٣٧٢٫٢٠٠٠٠ COP
100 MOP٥٠٬٧٤٤٫٤٠٠٠٠ COP
250 MOP١٢٦٬٨٦١٫٠٠٠٠٠ COP
500 MOP٢٥٣٬٧٢٢٫٠٠٠٠٠ COP
1000 MOP٥٠٧٬٤٤٤٫٠٠٠٠٠ COP
2000 MOP١٬٠١٤٬٨٨٨٫٠٠٠٠٠ COP
5000 MOP٢٬٥٣٧٬٢٢٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 MOP٥٬٠٧٤٬٤٤٠٫٠٠٠٠٠ COP