10 بيزو كولومبي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل COP إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

10 cop
0.02 mop

$1.000 COP = MOP$0.001969 MOP

Mid-market exchange rate at 13:00
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COP إلى MOP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3740.7831.5171.32557.28318.22
1 EUR1.09211.50.8561.6561.44762.55819.898
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96541.70413.265
1 GBP1.2771.1691.75311.9361.69173.12423.258

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Macanese Pataca
1 COP٠٫٠٠١٩٧ MOP
5 COP٠٫٠٠٩٨٥ MOP
10 COP٠٫٠١٩٦٩ MOP
20 COP٠٫٠٣٩٣٩ MOP
50 COP٠٫٠٩٨٤٧ MOP
100 COP٠٫١٩٦٩٥ MOP
250 COP٠٫٤٩٢٣٧ MOP
500 COP٠٫٩٨٤٧٣ MOP
1000 COP١٫٩٦٩٤٦ MOP
2000 COP٣٫٩٣٨٩٢ MOP
5000 COP٩٫٨٤٧٣٠ MOP
10000 COP١٩٫٦٩٤٦٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / البيزو الكولومبي
1 MOP٥٠٧٫٧٥٣٠٠ COP
5 MOP٢٬٥٣٨٫٧٦٥٠٠ COP
10 MOP٥٬٠٧٧٫٥٣٠٠٠ COP
20 MOP١٠٬١٥٥٫٠٦٠٠٠ COP
50 MOP٢٥٬٣٨٧٫٦٥٠٠٠ COP
100 MOP٥٠٬٧٧٥٫٣٠٠٠٠ COP
250 MOP١٢٦٬٩٣٨٫٢٥٠٠٠ COP
500 MOP٢٥٣٬٨٧٦٫٥٠٠٠٠ COP
1000 MOP٥٠٧٬٧٥٣٫٠٠٠٠٠ COP
2000 MOP١٬٠١٥٬٥٠٦٫٠٠٠٠٠ COP
5000 MOP٢٬٥٣٨٬٧٦٥٫٠٠٠٠٠ COP
10000 MOP٥٬٠٧٧٬٥٣٠٫٠٠٠٠٠ COP