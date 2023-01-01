بيزو كولومبي إلى ريال قطري

تحويل COP إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٩٣ qar

1.00000 COP = 0.00093 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:5 UTC
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COP إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0661588.61881.439041.662610.9643518.2064
1GBP1.15511.23145102.3591.662151.920391.1138321.0292
1USD0.937950.812051183.12041.349751.559450.904517.0768
1INR0.01128430.009769570.012030710.01623850.01876140.01088180.205447

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الريال القطري
1 COP0.00093 QAR
5 COP0.00465 QAR
10 COP0.00929 QAR
20 COP0.01858 QAR
50 COP0.04646 QAR
100 COP0.09291 QAR
250 COP0.23228 QAR
500 COP0.46456 QAR
1000 COP0.92912 QAR
2000 COP1.85824 QAR
5000 COP4.64559 QAR
10000 COP9.29118 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / البيزو الكولومبي
1 QAR1076.29000 COP
5 QAR5381.45000 COP
10 QAR10762.90000 COP
20 QAR21525.80000 COP
50 QAR53814.50000 COP
100 QAR107629.00000 COP
250 QAR269072.50000 COP
500 QAR538145.00000 COP
1000 QAR1076290.00000 COP
2000 QAR2152580.00000 COP
5000 QAR5381450.00000 COP
10000 QAR10762900.00000 COP