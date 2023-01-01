بيزو كولومبي إلى فورنت مجري

تحويل COP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
92 huf

1.00000 COP = 0.09197 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 8:16 UTC
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COP إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.06688.60631.438831.66290.965118.2108
1GBP1.155211.2314102.3541.662081.920911.1148821.0364
1USD0.93810.812084183.12041.349751.559940.905417.0833
1INR0.01128590.009769970.012030710.01623850.01876720.01089260.205525

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Hungarian Forint
1 COP0.09197 HUF
5 COP0.45985 HUF
10 COP0.91971 HUF
20 COP1.83941 HUF
50 COP4.59854 HUF
100 COP9.19707 HUF
250 COP22.99268 HUF
500 COP45.98535 HUF
1000 COP91.97070 HUF
2000 COP183.94140 HUF
5000 COP459.85350 HUF
10000 COP919.70700 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / البيزو الكولومبي
2000 HUF21746.00000 COP
5000 HUF54365.00000 COP
10000 HUF108730.00000 COP
15000 HUF163095.00000 COP
20000 HUF217460.00000 COP
30000 HUF326190.00000 COP
40000 HUF434920.00000 COP
50000 HUF543650.00000 COP
60000 HUF652380.00000 COP
100000 HUF1087300.00000 COP
150000 HUF1630950.00000 COP
200000 HUF2174600.00000 COP