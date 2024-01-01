5 بيزو كولومبي إلى فورنت مجري
تحويل COP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Colombian pesos
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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|معدلات التحويل Hungarian Forint / البيزو الكولومبي
|2000 HUF
|٢٢٬٦٠٩٫٨٠٠٠٠ COP
|5000 HUF
|٥٦٬٥٢٤٫٥٠٠٠٠ COP
|10000 HUF
|١١٣٬٠٤٩٫٠٠٠٠٠ COP
|15000 HUF
|١٦٩٬٥٧٣٫٥٠٠٠٠ COP
|20000 HUF
|٢٢٦٬٠٩٨٫٠٠٠٠٠ COP
|30000 HUF
|٣٣٩٬١٤٧٫٠٠٠٠٠ COP
|40000 HUF
|٤٥٢٬١٩٦٫٠٠٠٠٠ COP
|50000 HUF
|٥٦٥٬٢٤٥٫٠٠٠٠٠ COP
|60000 HUF
|٦٧٨٬٢٩٤٫٠٠٠٠٠ COP
|100000 HUF
|١٬١٣٠٬٤٩٠٫٠٠٠٠٠ COP
|150000 HUF
|١٬٦٩٥٬٧٣٥٫٠٠٠٠٠ COP
|200000 HUF
|٢٬٢٦٠٬٩٨٠٫٠٠٠٠٠ COP