10 بيزو كولومبي إلى فورنت مجري

تحويل COP إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

10 cop
1 huf

$1.000 COP = Ft0.08846 HUF

Mid-market exchange rate at 12:20
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

COP إلى HUF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7831.5161.32557.28418.215
1 EUR1.09211.50.8561.6561.44762.56919.895
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96541.71113.263
1 GBP1.2771.1691.75311.9361.69173.13523.255

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Hungarian Forint
1 COP٠٫٠٨٨٤٦ HUF
5 COP٠٫٤٤٢٢٨ HUF
10 COP٠٫٨٨٤٥٧ HUF
20 COP١٫٧٦٩١٤ HUF
50 COP٤٫٤٢٢٨٥ HUF
100 COP٨٫٨٤٥٦٩ HUF
250 COP٢٢٫١١٤٢٣ HUF
500 COP٤٤٫٢٢٨٤٥ HUF
1000 COP٨٨٫٤٥٦٩٠ HUF
2000 COP١٧٦٫٩١٣٨٠ HUF
5000 COP٤٤٢٫٢٨٤٥٠ HUF
10000 COP٨٨٤٫٥٦٩٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / البيزو الكولومبي
2000 HUF٢٢٬٦٠٩٫٨٠٠٠٠ COP
5000 HUF٥٦٬٥٢٤٫٥٠٠٠٠ COP
10000 HUF١١٣٬٠٤٩٫٠٠٠٠٠ COP
15000 HUF١٦٩٬٥٧٣٫٥٠٠٠٠ COP
20000 HUF٢٢٦٬٠٩٨٫٠٠٠٠٠ COP
30000 HUF٣٣٩٬١٤٧٫٠٠٠٠٠ COP
40000 HUF٤٥٢٬١٩٦٫٠٠٠٠٠ COP
50000 HUF٥٦٥٬٢٤٥٫٠٠٠٠٠ COP
60000 HUF٦٧٨٬٢٩٤٫٠٠٠٠٠ COP
100000 HUF١٬١٣٠٬٤٩٠٫٠٠٠٠٠ COP
150000 HUF١٬٦٩٥٬٧٣٥٫٠٠٠٠٠ COP
200000 HUF٢٬٢٦٠٬٩٨٠٫٠٠٠٠٠ COP