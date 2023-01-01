بيزو كولومبي إلى روبية هندية

تحويل COP إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٢١٫١٩ inr

1.00000 COP = 0.02119 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:16 UTC
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COP إلى INR مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.06688.60631.438831.66290.965118.2108
1GBP1.155211.2314102.3541.662081.920911.1148821.0364
1USD0.93810.812084183.12041.349751.559940.905417.0833
1INR0.01128590.009769970.012030710.01623850.01876720.01089260.205525

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الروبية الهندية
1 COP0.02119 INR
5 COP0.10597 INR
10 COP0.21193 INR
20 COP0.42387 INR
50 COP1.05967 INR
100 COP2.11934 INR
250 COP5.29835 INR
500 COP10.59670 INR
1000 COP21.19340 INR
2000 COP42.38680 INR
5000 COP105.96700 INR
10000 COP211.93400 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / البيزو الكولومبي
1 INR47.18460 COP
5 INR235.92300 COP
10 INR471.84600 COP
20 INR943.69200 COP
50 INR2359.23000 COP
100 INR4718.46000 COP
250 INR11796.15000 COP
500 INR23592.30000 COP
1000 INR47184.60000 COP
2000 INR94369.20000 COP
5000 INR235923.00000 COP
10000 INR471846.00000 COP