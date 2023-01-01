بيزو كولومبي إلى كرونة آيسلندية

تحويل COP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٣٤٫٨٠ isk

1.00000 COP = 0.03480 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:16 UTC
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COP إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.06688.60631.438831.66290.965118.2108
1GBP1.155211.2314102.3541.662081.920911.1148821.0364
1USD0.93810.812084183.12041.349751.559940.905417.0833
1INR0.01128590.009769970.012030710.01623850.01876720.01089260.205525

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Icelandic Króna
1 COP0.03480 ISK
5 COP0.17402 ISK
10 COP0.34805 ISK
20 COP0.69610 ISK
50 COP1.74025 ISK
100 COP3.48049 ISK
250 COP8.70122 ISK
500 COP17.40245 ISK
1000 COP34.80490 ISK
2000 COP69.60980 ISK
5000 COP174.02450 ISK
10000 COP348.04900 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / البيزو الكولومبي
1 ISK28.73150 COP
5 ISK143.65750 COP
10 ISK287.31500 COP
20 ISK574.63000 COP
50 ISK1436.57500 COP
100 ISK2873.15000 COP
250 ISK7182.87500 COP
500 ISK14365.75000 COP
1000 ISK28731.50000 COP
2000 ISK57463.00000 COP
5000 ISK143657.50000 COP
10000 ISK287315.00000 COP