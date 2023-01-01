بيزو كولومبي إلى كرونة آيسلندية
تحويل COP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى كرونة آيسلندية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Colombian peso
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Icelandic Króna / البيزو الكولومبي
|1 ISK
|28.73150 COP
|5 ISK
|143.65750 COP
|10 ISK
|287.31500 COP
|20 ISK
|574.63000 COP
|50 ISK
|1436.57500 COP
|100 ISK
|2873.15000 COP
|250 ISK
|7182.87500 COP
|500 ISK
|14365.75000 COP
|1000 ISK
|28731.50000 COP
|2000 ISK
|57463.00000 COP
|5000 ISK
|143657.50000 COP
|10000 ISK
|287315.00000 COP