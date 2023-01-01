بيزو كولومبي إلى روبية باكستانية

تحويل COP إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٧٤٫٦٧ pkr

1.00000 COP = 0.07467 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:0 UTC
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COP إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.06688.60651.439051.662510.964718.2038
1GBP1.1551311.23135102.351.662261.920381.1143621.0274
1USD0.93810.812117183.12051.349951.559580.90517.0767
1INR0.01128590.009770350.012030710.01624090.01876280.01088780.205445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Pakistani Rupee
1 COP0.07467 PKR
5 COP0.37337 PKR
10 COP0.74675 PKR
20 COP1.49350 PKR
50 COP3.73375 PKR
100 COP7.46749 PKR
250 COP18.66873 PKR
500 COP37.33745 PKR
1000 COP74.67490 PKR
2000 COP149.34980 PKR
5000 COP373.37450 PKR
10000 COP746.74900 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / البيزو الكولومبي
1 PKR13.39140 COP
5 PKR66.95700 COP
10 PKR133.91400 COP
20 PKR267.82800 COP
50 PKR669.57000 COP
100 PKR1339.14000 COP
250 PKR3347.85000 COP
500 PKR6695.70000 COP
1000 PKR13391.40000 COP
2000 PKR26782.80000 COP
5000 PKR66957.00000 COP
10000 PKR133914.00000 COP