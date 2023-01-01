10 آلاف روبية باكستانية إلى بيزو كولومبي

تحويل PKR إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ pkr
١٣٩٬٩٧٢ cop

1.00000 PKR = 13.99720 COP

Mid-market exchange rate at 19:35
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9317583.1130.8081133.6731.365053.751628.434
1EUR1.07325189.2010.867353.942051.465044.026430.5168
1INR0.01203180.011210610.009723070.04419280.0164240.04513850.342113
1GBP1.237451.15294102.84814.545151.689184.6424235.1857

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

PKR إلى USD

PKR إلى EUR

PKR إلى INR

PKR إلى GBP

PKR إلى AED

PKR إلى CAD

PKR إلى SAR

PKR إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / البيزو الكولومبي
1 PKR13.99720 COP
5 PKR69.98600 COP
10 PKR139.97200 COP
20 PKR279.94400 COP
50 PKR699.86000 COP
100 PKR1399.72000 COP
250 PKR3499.30000 COP
500 PKR6998.60000 COP
1000 PKR13997.20000 COP
2000 PKR27994.40000 COP
5000 PKR69986.00000 COP
10000 PKR139972.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Pakistani Rupee
1 COP0.07144 PKR
5 COP0.35721 PKR
10 COP0.71443 PKR
20 COP1.42886 PKR
50 COP3.57215 PKR
100 COP7.14429 PKR
250 COP17.86073 PKR
500 COP35.72145 PKR
1000 COP71.44290 PKR
2000 COP142.88580 PKR
5000 COP357.21450 PKR
10000 COP714.42900 PKR