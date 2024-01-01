Kolombiya pesosundan Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile COP → PKR çevirin

1.000 cop
72,02 pkr

1,000 COP = 0,07202 PKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10,941,3770,8031,5471,36256,62918,862
1 EUR1,06411,4660,8551,6471,44960,25820,071
1 CAD0,7260,68210,5831,1230,98841,11413,694
1 GBP1,2451,171,71511,9271,69570,50323,483

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Kolombiya pesosundan Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Pakistan Rupisi
1 COP0,07202 PKR
5 COP0,36012 PKR
10 COP0,72025 PKR
20 COP1,44050 PKR
50 COP3,60125 PKR
100 COP7,20249 PKR
250 COP18,00623 PKR
500 COP36,01245 PKR
1000 COP72,02490 PKR
2000 COP144,04980 PKR
5000 COP360,12450 PKR
10000 COP720,24900 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kolombiya Pesosu
1 PKR13,88410 COP
5 PKR69,42050 COP
10 PKR138,84100 COP
20 PKR277,68200 COP
50 PKR694,20500 COP
100 PKR1.388,41000 COP
250 PKR3.471,02500 COP
500 PKR6.942,05000 COP
1000 PKR13.884,10000 COP
2000 PKR27.768,20000 COP
5000 PKR69.420,50000 COP
10000 PKR138.841,00000 COP