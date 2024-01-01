250 Pakistan rupisinden Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile PKR → COP çevirin

1,000₨ PKR = 15,95$ COP

09:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → COP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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COP
1 PKR → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek16,183716,1837
Düşük15,329214,3900
Ortalama15,742515,2346
Değişim3.75%10.86%
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1 PKR → COP istatistikleri

PKR → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16,1837, en düşük 15,3292 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,7425 oldu. PKR → COP kurundaki değişiklik 3.75 değerindeydi.

PKR → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16,1837, en düşük 14,3900 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,2346 oldu. PKR → COP kurundaki değişiklik 10.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - COP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3990,7923,6731,4093,75434,528
1 EUR1,057189,1720,8373,8811,4893,96636,48
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,195106,52414,6361,7784,73843,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kolombiya Pesosu
1 PKR15,95300 COP
5 PKR79,76500 COP
10 PKR159,53000 COP
20 PKR319,06000 COP
50 PKR797,65000 COP
100 PKR1.595,30000 COP
250 PKR3.988,25000 COP
500 PKR7.976,50000 COP
1000 PKR15.953,00000 COP
2000 PKR31.906,00000 COP
5000 PKR79.765,00000 COP
10000 PKR159.530,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Pakistan Rupisi
1 COP0,06268 PKR
5 COP0,31342 PKR
10 COP0,62684 PKR
20 COP1,25368 PKR
50 COP3,13421 PKR
100 COP6,26842 PKR
250 COP15,67105 PKR
500 COP31,34210 PKR
1000 COP62,68420 PKR
2000 COP125,36840 PKR
5000 COP313,42100 PKR
10000 COP626,84200 PKR