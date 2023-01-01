بيزو كولومبي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل COP إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
١٫٧٣ ttd

1.00000 COP = 0.00173 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:22 UTC
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COP إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.066288.62991.438841.662560.964518.2061
1GBP1.1550711.2315102.3711.661911.920321.1140621.0287
1USD0.93790.812018183.12691.34951.559330.904617.0757
1INR0.01128290.009768410.012029810.01623420.01875850.01088220.205417

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 COP0.00173 TTD
5 COP0.00864 TTD
10 COP0.01728 TTD
20 COP0.03455 TTD
50 COP0.08639 TTD
100 COP0.17277 TTD
250 COP0.43194 TTD
500 COP0.86387 TTD
1000 COP1.72774 TTD
2000 COP3.45548 TTD
5000 COP8.63870 TTD
10000 COP17.27740 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / البيزو الكولومبي
1 TTD578.79000 COP
5 TTD2893.95000 COP
10 TTD5787.90000 COP
20 TTD11575.80000 COP
50 TTD28939.50000 COP
100 TTD57879.00000 COP
250 TTD144697.50000 COP
500 TTD289395.00000 COP
1000 TTD578790.00000 COP
2000 TTD1157580.00000 COP
5000 TTD2893950.00000 COP
10000 TTD5787900.00000 COP