1 دولار ترينيداد وتوباغو إلى بيزو كولومبي

تحويل TTD إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1 ttd
578.38 cop

1.000 TTD = 578.4 COP

Mid-market exchange rate at 16:14
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أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD1١٫٣٥٨٢٫٧٩٦٠٫٧٨٢١٨٫٦٦٧١٫٥١٦٠٫٩١٦١٫٣٣٣
1 CAD٠٫٧٤١1٦١٫٣٣٣٠٫٥٧٩١٣٫٨٢٨١٫١٢٣٠٫٦٧٨٠٫٩٨٧
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١٦1٠٫٠٠٩٠٫٢٢٥٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٠١٦
1 GBP١٫٢٧٩١٫٧٢٦١٠٥٫٨٥٥1٢٣٫٨٦٦١٫٩٣٨١٫١٧١١٫٧٠٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / البيزو الكولومبي
1 TTD٥٧٨٫٣٧٥٠٠ COP
5 TTD٢٬٨٩١٫٨٧٥٠٠ COP
10 TTD٥٬٧٨٣٫٧٥٠٠٠ COP
20 TTD١١٬٥٦٧٫٥٠٠٠٠ COP
50 TTD٢٨٬٩١٨٫٧٥٠٠٠ COP
100 TTD٥٧٬٨٣٧٫٥٠٠٠٠ COP
250 TTD١٤٤٬٥٩٣٫٧٥٠٠٠ COP
500 TTD٢٨٩٬١٨٧٫٥٠٠٠٠ COP
1000 TTD٥٧٨٬٣٧٥٫٠٠٠٠٠ COP
2000 TTD١٬١٥٦٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 TTD٢٬٨٩١٬٨٧٥٫٠٠٠٠٠ COP
10000 TTD٥٬٧٨٣٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 COP٠٫٠٠١٧٣ TTD
5 COP٠٫٠٠٨٦٤ TTD
10 COP٠٫٠١٧٢٩ TTD
20 COP٠٫٠٣٤٥٨ TTD
50 COP٠٫٠٨٦٤٥ TTD
100 COP٠٫١٧٢٩٠ TTD
250 COP٠٫٤٣٢٢٥ TTD
500 COP٠٫٨٦٤٤٩ TTD
1000 COP١٫٧٢٨٩٨ TTD
2000 COP٣٫٤٥٧٩٦ TTD
5000 COP٨٫٦٤٤٩٠ TTD
10000 COP١٧٫٢٨٩٨٠ TTD