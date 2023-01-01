بيزو كولومبي إلى روفيا مالديفية

تحويل COP إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٣٫٩٤ mvr

1.00000 COP = 0.00394 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:18 UTC
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COP إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.066288.62351.439261.663340.964818.2096
1GBP1.15511.23145102.3591.662331.921141.1143521.0319
1USD0.93790.812051183.12091.34991.560060.904817.079
1INR0.01128370.009769510.012030710.01624020.01876860.01088530.205472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / روفيا جزر المالديف
1 COP0.00394 MVR
5 COP0.01971 MVR
10 COP0.03942 MVR
20 COP0.07884 MVR
50 COP0.19709 MVR
100 COP0.39419 MVR
250 COP0.98547 MVR
500 COP1.97094 MVR
1000 COP3.94187 MVR
2000 COP7.88374 MVR
5000 COP19.70935 MVR
10000 COP39.41870 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / البيزو الكولومبي
1 MVR253.68700 COP
5 MVR1268.43500 COP
10 MVR2536.87000 COP
20 MVR5073.74000 COP
50 MVR12684.35000 COP
100 MVR25368.70000 COP
250 MVR63421.75000 COP
500 MVR126843.50000 COP
1000 MVR253687.00000 COP
2000 MVR507374.00000 COP
5000 MVR1268435.00000 COP
10000 MVR2536870.00000 COP