بيزو كولومبي إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل COP إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٦٩ xcd

1.00000 COP = 0.00069 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:25 UTC
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COP إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.0662588.6371.43881.662120.964518.2056
1GBP1.1549311.23135102.3621.661581.919491.1139321.0246
1USD0.937850.812117183.12971.34941.558850.904617.0744
1INR0.0112820.009769270.012029410.01623250.0187520.01088180.205395

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار شرق الكاريبي
1 COP0.00069 XCD
5 COP0.00345 XCD
10 COP0.00691 XCD
20 COP0.01382 XCD
50 COP0.03455 XCD
100 COP0.06910 XCD
250 COP0.17274 XCD
500 COP0.34549 XCD
1000 COP0.69097 XCD
2000 COP1.38195 XCD
5000 COP3.45487 XCD
10000 COP6.90974 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / البيزو الكولومبي
1 XCD1447.23000 COP
5 XCD7236.15000 COP
10 XCD14472.30000 COP
20 XCD28944.60000 COP
50 XCD72361.50000 COP
100 XCD144723.00000 COP
250 XCD361807.50000 COP
500 XCD723615.00000 COP
1000 XCD1447230.00000 COP
2000 XCD2894460.00000 COP
5000 XCD7236150.00000 COP
10000 XCD14472300.00000 COP