ألف دولار شرق الكاريبي إلى بيزو كولومبي

تحويل XCD إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 xcd
1487640 cop

1.00000 XCD = 1487.64000 COP

Mid-market exchange rate at 20:57
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أعلى العملات

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118.20651.536920.8058021.368383.1751.35070.92215
1 ZAR0.054925410.08441630.0442590.07515454.568420.07418780.0506505
1 AUD0.6506511.846110.5242950.89028454.11780.8788330.600009
1 GBP1.24122.59431.9073211.69806103.221.676221.14443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار شرق الكاريبي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XCD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XCD الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار شرق الكاريبي

XCD إلى USD

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XCD إلى AUD

XCD إلى GBP

XCD إلى CAD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / البيزو الكولومبي
1 XCD1487.64000 COP
5 XCD7438.20000 COP
10 XCD14876.40000 COP
20 XCD29752.80000 COP
50 XCD74382.00000 COP
100 XCD148764.00000 COP
250 XCD371910.00000 COP
500 XCD743820.00000 COP
1000 XCD1487640.00000 COP
2000 XCD2975280.00000 COP
5000 XCD7438200.00000 COP
10000 XCD14876400.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار شرق الكاريبي
1 COP0.00067 XCD
5 COP0.00336 XCD
10 COP0.00672 XCD
20 COP0.01344 XCD
50 COP0.03361 XCD
100 COP0.06722 XCD
250 COP0.16805 XCD
500 COP0.33610 XCD
1000 COP0.67221 XCD
2000 COP1.34441 XCD
5000 COP3.36103 XCD
10000 COP6.72205 XCD