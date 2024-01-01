1 بيزو كولومبي إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل COP إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

1 cop
0.00 xcd

$1.000 COP = $0.0006647 XCD

Mid-market exchange rate at 14:23
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

COP إلى XCD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3740.7841.5161.32557.28618.206
1 EUR1.09211.50.8551.6551.44662.53619.875
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96441.69713.252
1 GBP1.2761.1691.75311.9351.69173.123.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار شرق الكاريبي
1 COP٠٫٠٠٠٦٦ XCD
5 COP٠٫٠٠٣٣٢ XCD
10 COP٠٫٠٠٦٦٥ XCD
20 COP٠٫٠١٣٢٩ XCD
50 COP٠٫٠٣٣٢٤ XCD
100 COP٠٫٠٦٦٤٧ XCD
250 COP٠٫١٦٦١٨ XCD
500 COP٠٫٣٣٢٣٥ XCD
1000 COP٠٫٦٦٤٧٠ XCD
2000 COP١٫٣٢٩٤١ XCD
5000 COP٣٫٣٢٣٥٢ XCD
10000 COP٦٫٦٤٧٠٤ XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / البيزو الكولومبي
1 XCD١٬٥٠٤٫٤٣٠٠٠ COP
5 XCD٧٬٥٢٢٫١٥٠٠٠ COP
10 XCD١٥٬٠٤٤٫٣٠٠٠٠ COP
20 XCD٣٠٬٠٨٨٫٦٠٠٠٠ COP
50 XCD٧٥٬٢٢١٫٥٠٠٠٠ COP
100 XCD١٥٠٬٤٤٣٫٠٠٠٠٠ COP
250 XCD٣٧٦٬١٠٧٫٥٠٠٠٠ COP
500 XCD٧٥٢٬٢١٥٫٠٠٠٠٠ COP
1000 XCD١٬٥٠٤٬٤٣٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 XCD٣٬٠٠٨٬٨٦٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 XCD٧٬٥٢٢٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 XCD١٥٬٠٤٤٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ COP