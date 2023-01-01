1 دولار شرق الكاريبي إلى بيزو كولومبي

تحويل XCD إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1 xcd
1489.97 cop

1.00000 XCD = 1489.97000 COP

Mid-market exchange rate at 20:56
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أعلى العملات

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD118.20591.537040.8058341.368383.1751.350650.92215
1 ZAR0.054927410.08442550.04426230.0751574.568570.07418750.0506522
1 AUD0.650611.844810.5242760.89021654.11370.8787330.599963
1 GBP1.2409522.59261.9073911.69799103.2161.676091.14443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار شرق الكاريبي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XCD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XCD الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار شرق الكاريبي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / البيزو الكولومبي
1 XCD1489.97000 COP
5 XCD7449.85000 COP
10 XCD14899.70000 COP
20 XCD29799.40000 COP
50 XCD74498.50000 COP
100 XCD148997.00000 COP
250 XCD372492.50000 COP
500 XCD744985.00000 COP
1000 XCD1489970.00000 COP
2000 XCD2979940.00000 COP
5000 XCD7449850.00000 COP
10000 XCD14899700.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار شرق الكاريبي
1 COP0.00067 XCD
5 COP0.00336 XCD
10 COP0.00671 XCD
20 COP0.01342 XCD
50 COP0.03356 XCD
100 COP0.06712 XCD
250 COP0.16779 XCD
500 COP0.33558 XCD
1000 COP0.67115 XCD
2000 COP1.34231 XCD
5000 COP3.35576 XCD
10000 COP6.71153 XCD