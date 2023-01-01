بيزو كولومبي إلى منات تركمانستاني

تحويل COP إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٨٩ tmt

1.00000 COP = 0.00089 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 3:0 UTC
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COP إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.066288.62991.438841.662560.964518.2061
1GBP1.1550711.2315102.3711.661911.920321.1140621.0287
1USD0.93790.812018183.12691.34951.559330.904617.0757
1INR0.01128290.009768410.012029810.01623420.01875850.01088220.205417

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Turkmenistani Manat
1 COP0.00089 TMT
5 COP0.00446 TMT
10 COP0.00891 TMT
20 COP0.01782 TMT
50 COP0.04456 TMT
100 COP0.08911 TMT
250 COP0.22278 TMT
500 COP0.44556 TMT
1000 COP0.89113 TMT
2000 COP1.78225 TMT
5000 COP4.45564 TMT
10000 COP8.91127 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / البيزو الكولومبي
1 TMT1122.17000 COP
5 TMT5610.85000 COP
10 TMT11221.70000 COP
20 TMT22443.40000 COP
50 TMT56108.50000 COP
100 TMT112217.00000 COP
250 TMT280542.50000 COP
500 TMT561085.00000 COP
1000 TMT1122170.00000 COP
2000 TMT2244340.00000 COP
5000 TMT5610850.00000 COP
10000 TMT11221700.00000 COP