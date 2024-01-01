1 بيزو كولومبي إلى منات تركمانستاني

تحويل COP إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1 cop
0.00 tmt

$1.000 COP = T0.0008593 TMT

Mid-market exchange rate at 13:57
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COP إلى TMT مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9151.3740.7831.5171.32557.28218.221
1 EUR1.09211.5010.8561.6571.44762.57719.906
1 CAD0.7280.66610.571.1040.96441.69313.262
1 GBP1.2771.1691.75411.9361.69173.13423.264

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Turkmenistani Manat
1 COP٠٫٠٠٠٨٦ TMT
5 COP٠٫٠٠٤٣٠ TMT
10 COP٠٫٠٠٨٥٩ TMT
20 COP٠٫٠١٧١٩ TMT
50 COP٠٫٠٤٢٩٦ TMT
100 COP٠٫٠٨٥٩٣ TMT
250 COP٠٫٢١٤٨٢ TMT
500 COP٠٫٤٢٩٦٥ TMT
1000 COP٠٫٨٥٩٣٠ TMT
2000 COP١٫٧١٨٥٩ TMT
5000 COP٤٫٢٩٦٤٨ TMT
10000 COP٨٫٥٩٢٩٦ TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / البيزو الكولومبي
1 TMT١٬١٦٣٫٧٤٠٠٠ COP
5 TMT٥٬٨١٨٫٧٠٠٠٠ COP
10 TMT١١٬٦٣٧٫٤٠٠٠٠ COP
20 TMT٢٣٬٢٧٤٫٨٠٠٠٠ COP
50 TMT٥٨٬١٨٧٫٠٠٠٠٠ COP
100 TMT١١٦٬٣٧٤٫٠٠٠٠٠ COP
250 TMT٢٩٠٬٩٣٥٫٠٠٠٠٠ COP
500 TMT٥٨١٬٨٧٠٫٠٠٠٠٠ COP
1000 TMT١٬١٦٣٬٧٤٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 TMT٢٬٣٢٧٬٤٨٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 TMT٥٬٨١٨٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 TMT١١٬٦٣٧٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ COP