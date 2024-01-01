20 منات تركمانستاني إلى بيزو كولومبي

تحويل TMT إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

20 tmt
22,345.20 cop

1.000 TMT = 1,117 COP

Mid-market exchange rate at 06:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٤٩٠٫٤٨١٫٤٧٣١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٨
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٤١١٫٧٢٥١٫٩٣٥١٫١٢٢٢١٫٥٠٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨١1٨٢٫٧٤٤١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / البيزو الكولومبي
1 TMT١٬١١٧٫٢٦٠٠٠ COP
5 TMT٥٬٥٨٦٫٣٠٠٠٠ COP
10 TMT١١٬١٧٢٫٦٠٠٠٠ COP
20 TMT٢٢٬٣٤٥٫٢٠٠٠٠ COP
50 TMT٥٥٬٨٦٣٫٠٠٠٠٠ COP
100 TMT١١١٬٧٢٦٫٠٠٠٠٠ COP
250 TMT٢٧٩٬٣١٥٫٠٠٠٠٠ COP
500 TMT٥٥٨٬٦٣٠٫٠٠٠٠٠ COP
1000 TMT١٬١١٧٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 TMT٢٬٢٣٤٬٥٢٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 TMT٥٬٥٨٦٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 TMT١١٬١٧٢٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Turkmenistani Manat
1 COP٠٫٠٠٠٩٠ TMT
5 COP٠٫٠٠٤٤٨ TMT
10 COP٠٫٠٠٨٩٥ TMT
20 COP٠٫٠١٧٩٠ TMT
50 COP٠٫٠٤٤٧٥ TMT
100 COP٠٫٠٨٩٥٠ TMT
250 COP٠٫٢٢٣٧٦ TMT
500 COP٠٫٤٤٧٥٢ TMT
1000 COP٠٫٨٩٥٠٥ TMT
2000 COP١٫٧٩٠١٠ TMT
5000 COP٤٫٤٧٥٢٥ TMT
10000 COP٨٫٩٥٠٤٩ TMT