بيزو كولومبي إلى شلن تنزاني

تحويل COP إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٦٣٨٫٧٠ tzs

1.00000 COP = 0.63870 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 8:17 UTC
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COP إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.066288.62991.438841.662560.964518.2061
1GBP1.1550711.2315102.3711.661911.920321.1140621.0287
1USD0.93790.812018183.12691.34951.559330.904617.0757
1INR0.01128290.009768410.012029810.01623420.01875850.01088220.205417

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الشلن التنزاني
1 COP0.63870 TZS
5 COP3.19352 TZS
10 COP6.38705 TZS
20 COP12.77410 TZS
50 COP31.93525 TZS
100 COP63.87050 TZS
250 COP159.67625 TZS
500 COP319.35250 TZS
1000 COP638.70500 TZS
2000 COP1277.41000 TZS
5000 COP3193.52500 TZS
10000 COP6387.05000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / البيزو الكولومبي
1 TZS1.56567 COP
5 TZS7.82835 COP
10 TZS15.65670 COP
20 TZS31.31340 COP
50 TZS78.28350 COP
100 TZS156.56700 COP
250 TZS391.41750 COP
500 TZS782.83500 COP
1000 TZS1565.67000 COP
2000 TZS3131.34000 COP
5000 TZS7828.35000 COP
10000 TZS15656.70000 COP