1 بيزو كولومبي إلى شلن تنزاني

تحويل COP إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1 cop
0.66 tzs

$1.000 COP = tzs0.6619 TZS

Mid-market exchange rate at 14:07
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COP إلى TZS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3740.7841.5161.32557.27918.218
1 EUR1.09211.50.8561.6551.44662.53419.89
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96441.69213.261
1 GBP1.2761.1691.75311.9351.6973.09123.247

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الشلن التنزاني
1 COP٠٫٦٦١٨٧ TZS
5 COP٣٫٣٠٩٣٣ TZS
10 COP٦٫٦١٨٦٦ TZS
20 COP١٣٫٢٣٧٣٢ TZS
50 COP٣٣٫٠٩٣٣٠ TZS
100 COP٦٦٫١٨٦٦٠ TZS
250 COP١٦٥٫٤٦٦٥٠ TZS
500 COP٣٣٠٫٩٣٣٠٠ TZS
1000 COP٦٦١٫٨٦٦٠٠ TZS
2000 COP١٬٣٢٣٫٧٣٢٠٠ TZS
5000 COP٣٬٣٠٩٫٣٣٠٠٠ TZS
10000 COP٦٬٦١٨٫٦٦٠٠٠ TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / البيزو الكولومبي
1 TZS١٫٥١٠٨٨ COP
5 TZS٧٫٥٥٤٤٠ COP
10 TZS١٥٫١٠٨٨٠ COP
20 TZS٣٠٫٢١٧٦٠ COP
50 TZS٧٥٫٥٤٤٠٠ COP
100 TZS١٥١٫٠٨٨٠٠ COP
250 TZS٣٧٧٫٧٢٠٠٠ COP
500 TZS٧٥٥٫٤٤٠٠٠ COP
1000 TZS١٬٥١٠٫٨٨٠٠٠ COP
2000 TZS٣٬٠٢١٫٧٦٠٠٠ COP
5000 TZS٧٬٥٥٤٫٤٠٠٠٠ COP
10000 TZS١٥٬١٠٨٫٨٠٠٠٠ COP