بيزو كولومبي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل COP إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٩٤ pgk

1.00000 COP = 0.00094 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:24 UTC
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COP إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.06688.60651.439051.662510.964718.2038
1GBP1.1551311.23135102.351.662261.920381.1143621.0274
1USD0.93810.812117183.12051.349951.559580.90517.0767
1INR0.01128590.009770350.012030710.01624090.01876280.01088780.205445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Papua New Guinean Kina
1 COP0.00094 PGK
5 COP0.00470 PGK
10 COP0.00940 PGK
20 COP0.01880 PGK
50 COP0.04700 PGK
100 COP0.09400 PGK
250 COP0.23500 PGK
500 COP0.46999 PGK
1000 COP0.93999 PGK
2000 COP1.87998 PGK
5000 COP4.69995 PGK
10000 COP9.39989 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / البيزو الكولومبي
1 PGK1063.84000 COP
5 PGK5319.20000 COP
10 PGK10638.40000 COP
20 PGK21276.80000 COP
50 PGK53192.00000 COP
100 PGK106384.00000 COP
250 PGK265960.00000 COP
500 PGK531920.00000 COP
1000 PGK1063840.00000 COP
2000 PGK2127680.00000 COP
5000 PGK5319200.00000 COP
10000 PGK10638400.00000 COP