بيزو كولومبي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل COP إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
١٢١٫٤٨ kzt

1.00000 COP = 0.12148 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 8:18 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

COP إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 KZT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065988.5961.438971.663260.964518.2049
1GBP1.155411.23155102.3651.662591.921741.1143821.0341
1USD0.93820.811985183.11851.351.560430.904717.0794
1INR0.01128720.0097690.01203110.01624190.01877350.01088450.205483

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / تنغي كازاخستاني
1 COP0.12148 KZT
5 COP0.60740 KZT
10 COP1.21481 KZT
20 COP2.42962 KZT
50 COP6.07405 KZT
100 COP12.14810 KZT
250 COP30.37025 KZT
500 COP60.74050 KZT
1000 COP121.48100 KZT
2000 COP242.96200 KZT
5000 COP607.40500 KZT
10000 COP1214.81000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / البيزو الكولومبي
1 KZT8.23171 COP
5 KZT41.15855 COP
10 KZT82.31710 COP
20 KZT164.63420 COP
50 KZT411.58550 COP
100 KZT823.17100 COP
250 KZT2057.92750 COP
500 KZT4115.85500 COP
1000 KZT8231.71000 COP
2000 KZT16463.42000 COP
5000 KZT41158.55000 COP
10000 KZT82317.10000 COP