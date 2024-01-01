Kolombiya pesosundan Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile COP → KZT çevirin

1.000 cop
116,26 kzt

1,000 COP = 0,1163 KZT

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Kolombiya pesosundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Kazakistan Tengesi
1 COP0,11626 KZT
5 COP0,58131 KZT
10 COP1,16261 KZT
20 COP2,32522 KZT
50 COP5,81305 KZT
100 COP11,62610 KZT
250 COP29,06525 KZT
500 COP58,13050 KZT
1000 COP116,26100 KZT
2000 COP232,52200 KZT
5000 COP581,30500 KZT
10000 COP1.162,61000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Kolombiya Pesosu
1 KZT8,60131 COP
5 KZT43,00655 COP
10 KZT86,01310 COP
20 KZT172,02620 COP
50 KZT430,06550 COP
100 KZT860,13100 COP
250 KZT2.150,32750 COP
500 KZT4.300,65500 COP
1000 KZT8.601,31000 COP
2000 KZT17.202,62000 COP
5000 KZT43.006,55000 COP
10000 KZT86.013,10000 COP