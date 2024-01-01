50 Kazakistan tengesinden Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile KZT → COP çevirin

1.000₸ KZT = 8.928$ COP

21:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KZT → COP çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

COP
1 KZT → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9.10079.1007
Düşük8.75428.3208
Ortalama8.93068.7422
Değişim0.84%5.84%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KZT → COP istatistikleri

KZT → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9.1007, en düşük 8.7542 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8.9306 oldu. KZT → COP kurundaki değişiklik 0.84 değerindeydi.

KZT → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9.1007, en düşük 8.3208 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8.7422 oldu. KZT → COP kurundaki değişiklik 5.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - COP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.40851.3423518.2040.949050.7924561.705321.54763
1 CAD0.70997510.95303512.92440.6738240.5626241.210741.09878
1 SGD0.7449621.04928113.56130.707030.590351.27041.15292
1 ZAR0.0549330.07737310.073739310.05213590.0435320.09367830.0850158

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Kolombiya Pesosu
1 KZT8.92754 COP
5 KZT44.63770 COP
10 KZT89.27540 COP
20 KZT178.55080 COP
50 KZT446.37700 COP
100 KZT892.75400 COP
250 KZT2231.88500 COP
500 KZT4463.77000 COP
1000 KZT8927.54000 COP
2000 KZT17855.08000 COP
5000 KZT44637.70000 COP
10000 KZT89275.40000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Kazakistan Tengesi
1 COP0.11201 KZT
5 COP0.56007 KZT
10 COP1.12013 KZT
20 COP2.24026 KZT
50 COP5.60065 KZT
100 COP11.20130 KZT
250 COP28.00325 KZT
500 COP56.00650 KZT
1000 COP112.01300 KZT
2000 COP224.02600 KZT
5000 COP560.06500 KZT
10000 COP1120.13000 KZT