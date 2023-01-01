بيزو كولومبي إلى درام أرميني

تحويل COP إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٩٨٫٥١ amd

1.00000 COP = 0.09851 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:10 UTC
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COP إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.0658588.60821.438041.66240.964818.2044
1GBP1.155611.23165102.3921.661741.9211.1149221.0362
1USD0.938250.811919183.13381.34921.55970.905217.0797
1INR0.01128560.009766410.012028810.01622930.01876130.01088850.205448

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى AUD

COP إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / درام أرمينية
1 COP0.09851 AMD
5 COP0.49255 AMD
10 COP0.98509 AMD
20 COP1.97019 AMD
50 COP4.92547 AMD
100 COP9.85094 AMD
250 COP24.62735 AMD
500 COP49.25470 AMD
1000 COP98.50940 AMD
2000 COP197.01880 AMD
5000 COP492.54700 AMD
10000 COP985.09400 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / البيزو الكولومبي
1 AMD10.15130 COP
5 AMD50.75650 COP
10 AMD101.51300 COP
20 AMD203.02600 COP
50 AMD507.56500 COP
100 AMD1015.13000 COP
250 AMD2537.82500 COP
500 AMD5075.65000 COP
1000 AMD10151.30000 COP
2000 AMD20302.60000 COP
5000 AMD50756.50000 COP
10000 AMD101513.00000 COP