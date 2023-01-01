1 درام أرميني إلى بيزو كولومبي

تحويل AMD إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١ amd
٩٫٨٧ cop

1.00000 AMD = 9.86561 COP

Mid-market exchange rate at 20:55
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.858051.0764589.83511.462631.636440.9469518.6931
1 GBP1.1654311.2547104.7111.704821.907421.1036121.7885
1 USD0.929050.797003183.4551.358751.520220.8797517.3655
1 INR0.01113150.00955010.011982510.01628120.0182160.01054160.208082

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / البيزو الكولومبي
1 AMD9.86561 COP
5 AMD49.32805 COP
10 AMD98.65610 COP
20 AMD197.31220 COP
50 AMD493.28050 COP
100 AMD986.56100 COP
250 AMD2466.40250 COP
500 AMD4932.80500 COP
1000 AMD9865.61000 COP
2000 AMD19731.22000 COP
5000 AMD49328.05000 COP
10000 AMD98656.10000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / درام أرمينية
1 COP0.10136 AMD
5 COP0.50681 AMD
10 COP1.01362 AMD
20 COP2.02724 AMD
50 COP5.06810 AMD
100 COP10.13620 AMD
250 COP25.34050 AMD
500 COP50.68100 AMD
1000 COP101.36200 AMD
2000 COP202.72400 AMD
5000 COP506.81000 AMD
10000 COP1013.62000 AMD