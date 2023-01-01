بيزو كولومبي إلى دينار جزائري

تحويل COP إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
34.99 dzd

1.00000 COP = 0.03499 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:14 UTC
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COP إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.60531.438351.662580.9647518.2063
1GBP1.155611.23165102.3931.662171.92131.1148721.0394
1USD0.938250.811919183.1351.349551.559940.9051517.0823
1INR0.0112860.009766270.012028610.01623320.01876390.01088770.205477

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Algerian Dinar
1 COP0.03499 DZD
5 COP0.17493 DZD
10 COP0.34986 DZD
20 COP0.69973 DZD
50 COP1.74932 DZD
100 COP3.49865 DZD
250 COP8.74662 DZD
500 COP17.49325 DZD
1000 COP34.98650 DZD
2000 COP69.97300 DZD
5000 COP174.93250 DZD
10000 COP349.86500 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / البيزو الكولومبي
1 DZD28.58250 COP
5 DZD142.91250 COP
10 DZD285.82500 COP
20 DZD571.65000 COP
50 DZD1429.12500 COP
100 DZD2858.25000 COP
250 DZD7145.62500 COP
500 DZD14291.25000 COP
1000 DZD28582.50000 COP
2000 DZD57165.00000 COP
5000 DZD142912.50000 COP
10000 DZD285825.00000 COP