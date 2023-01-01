بيزو كولومبي إلى ليرة لبنانية

تحويل COP إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
3832.23 lbp

1.00000 COP = 3.83223 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:56 UTC
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COP إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065988.5961.438971.663260.964518.2049
1GBP1.155411.23155102.3651.662591.921741.1143821.0341
1USD0.93820.811985183.11851.351.560430.904717.0794
1INR0.01128720.0097690.01203110.01624190.01877350.01088450.205483

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / جنيه لبناني
1 COP3.83223 LBP
5 COP19.16115 LBP
10 COP38.32230 LBP
20 COP76.64460 LBP
50 COP191.61150 LBP
100 COP383.22300 LBP
250 COP958.05750 LBP
500 COP1916.11500 LBP
1000 COP3832.23000 LBP
2000 COP7664.46000 LBP
5000 COP19161.15000 LBP
10000 COP38322.30000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / البيزو الكولومبي
1 LBP0.26094 COP
5 LBP1.30472 COP
10 LBP2.60945 COP
20 LBP5.21890 COP
50 LBP13.04725 COP
100 LBP26.09450 COP
250 LBP65.23625 COP
500 LBP130.47250 COP
1000 LBP260.94500 COP
2000 LBP521.89000 COP
5000 LBP1304.72500 COP
10000 LBP2609.45000 COP