بيزو كولومبي إلى أوقية موريتانية

تحويل COP إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
9.70 mru

1.00000 COP = 0.00970 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 8:19 UTC
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COP إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.066288.62351.439261.663340.964818.2096
1GBP1.15511.23145102.3591.662331.921141.1143521.0319
1USD0.93790.812051183.12091.34991.560060.904817.079
1INR0.01128370.009769510.012030710.01624020.01876860.01088530.205472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Mauritanian Ouguiya
1 COP0.00970 MRU
5 COP0.04850 MRU
10 COP0.09700 MRU
20 COP0.19401 MRU
50 COP0.48502 MRU
100 COP0.97004 MRU
250 COP2.42510 MRU
500 COP4.85020 MRU
1000 COP9.70041 MRU
2000 COP19.40082 MRU
5000 COP48.50205 MRU
10000 COP97.00410 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / البيزو الكولومبي
1 MRU103.08800 COP
5 MRU515.44000 COP
10 MRU1030.88000 COP
20 MRU2061.76000 COP
50 MRU5154.40000 COP
100 MRU10308.80000 COP
250 MRU25772.00000 COP
500 MRU51544.00000 COP
1000 MRU103088.00000 COP
2000 MRU206176.00000 COP
5000 MRU515440.00000 COP
10000 MRU1030880.00000 COP