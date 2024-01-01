ألف بيزو كولومبي إلى أوقية موريتانية

تحويل COP إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cop
9.74 mru

$1.000 COP = UM0.009741 MRU

Mid-market exchange rate at 13:02
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COP إلى MRU مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3740.7831.5171.32557.2918.223
1 EUR1.09211.50.8561.6561.44762.56619.902
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96441.70313.265
1 GBP1.2771.1691.75411.9361.69173.13323.263

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Mauritanian Ouguiya
1 COP٠٫٠٠٩٧٤ MRU
5 COP٠٫٠٤٨٧٠ MRU
10 COP٠٫٠٩٧٤١ MRU
20 COP٠٫١٩٤٨١ MRU
50 COP٠٫٤٨٧٠٣ MRU
100 COP٠٫٩٧٤٠٦ MRU
250 COP٢٫٤٣٥١٦ MRU
500 COP٤٫٨٧٠٣١ MRU
1000 COP٩٫٧٤٠٦٢ MRU
2000 COP١٩٫٤٨١٢٤ MRU
5000 COP٤٨٫٧٠٣١٠ MRU
10000 COP٩٧٫٤٠٦٢٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / البيزو الكولومبي
1 MRU١٠٢٫٦٦٣٠٠ COP
5 MRU٥١٣٫٣١٥٠٠ COP
10 MRU١٬٠٢٦٫٦٣٠٠٠ COP
20 MRU٢٬٠٥٣٫٢٦٠٠٠ COP
50 MRU٥٬١٣٣٫١٥٠٠٠ COP
100 MRU١٠٬٢٦٦٫٣٠٠٠٠ COP
250 MRU٢٥٬٦٦٥٫٧٥٠٠٠ COP
500 MRU٥١٬٣٣١٫٥٠٠٠٠ COP
1000 MRU١٠٢٬٦٦٣٫٠٠٠٠٠ COP
2000 MRU٢٠٥٬٣٢٦٫٠٠٠٠٠ COP
5000 MRU٥١٣٬٣١٥٫٠٠٠٠٠ COP
10000 MRU١٬٠٢٦٬٦٣٠٫٠٠٠٠٠ COP