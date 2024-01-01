100 أوقية موريتانية إلى بيزو كولومبي

تحويل MRU إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

100 mru
9,904.28 cop

1.00000 MRU = 99.04280 COP

Mid-market exchange rate at 21:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / البيزو الكولومبي
1 MRU99.04280 COP
5 MRU495.21400 COP
10 MRU990.42800 COP
20 MRU1980.85600 COP
50 MRU4952.14000 COP
100 MRU9904.28000 COP
250 MRU24760.70000 COP
500 MRU49521.40000 COP
1000 MRU99042.80000 COP
2000 MRU198085.60000 COP
5000 MRU495214.00000 COP
10000 MRU990428.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Mauritanian Ouguiya
1 COP0.01010 MRU
5 COP0.05048 MRU
10 COP0.10097 MRU
20 COP0.20193 MRU
50 COP0.50483 MRU
100 COP1.00966 MRU
250 COP2.52415 MRU
500 COP5.04830 MRU
1000 COP10.09660 MRU
2000 COP20.19320 MRU
5000 COP50.48300 MRU
10000 COP100.96600 MRU