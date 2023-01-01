بيزو كولومبي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل COP إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
21.19 btn

1.00000 COP = 0.02119 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58 UTC
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COP إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.065688.58051.438081.66240.964718.2058
1GBP1.155811.2316102.381.662111.921371.11521.0419
1USD0.938450.811952183.12731.349551.560060.905317.085
1INR0.01128920.009767570.012029710.01623470.01876710.01089050.205528

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / نغولتروم بوتاني
1 COP0.02119 BTN
5 COP0.10593 BTN
10 COP0.21186 BTN
20 COP0.42372 BTN
50 COP1.05930 BTN
100 COP2.11860 BTN
250 COP5.29650 BTN
500 COP10.59300 BTN
1000 COP21.18600 BTN
2000 COP42.37200 BTN
5000 COP105.93000 BTN
10000 COP211.86000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / البيزو الكولومبي
1 BTN47.20090 COP
5 BTN236.00450 COP
10 BTN472.00900 COP
20 BTN944.01800 COP
50 BTN2360.04500 COP
100 BTN4720.09000 COP
250 BTN11800.22500 COP
500 BTN23600.45000 COP
1000 BTN47200.90000 COP
2000 BTN94401.80000 COP
5000 BTN236004.50000 COP
10000 BTN472009.00000 COP