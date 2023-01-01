بيزو كولومبي إلى شلن كيني

تحويل COP إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
38 kes

1.00000 COP = 0.03756 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 8:12 UTC
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COP إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.0658588.59291.43891.663310.964918.2034
1GBP1.1552711.23135102.3491.662321.921581.1147221.03
1USD0.938250.812117183.11951.351.560550.905217.0788
1INR0.01128760.009770470.012030910.01624170.01877480.01089030.205473

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / شلن كيني
1 COP0.03756 KES
5 COP0.18779 KES
10 COP0.37557 KES
20 COP0.75115 KES
50 COP1.87787 KES
100 COP3.75574 KES
250 COP9.38935 KES
500 COP18.77870 KES
1000 COP37.55740 KES
2000 COP75.11480 KES
5000 COP187.78700 KES
10000 COP375.57400 KES
معدلات التحويل شلن كيني / البيزو الكولومبي
1 KES26.62590 COP
5 KES133.12950 COP
10 KES266.25900 COP
20 KES532.51800 COP
50 KES1331.29500 COP
100 KES2662.59000 COP
250 KES6656.47500 COP
500 KES13312.95000 COP
1000 KES26625.90000 COP
2000 KES53251.80000 COP
5000 KES133129.50000 COP
10000 KES266259.00000 COP