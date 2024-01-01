Kolombiya pesosundan Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile COP → KES çevirin

1.000 cop
34 kes

1,000 COP = 0,03371 KES

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10,941,3770,8031,5471,36256,62918,862
1 EUR1,06411,4660,8551,6471,44960,25820,071
1 CAD0,7260,68210,5831,1230,98841,11413,694
1 GBP1,2451,171,71511,9271,69570,50323,483

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kolombiya pesosundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Kenya Şilini
1 COP0,03371 KES
5 COP0,16852 KES
10 COP0,33705 KES
20 COP0,67410 KES
50 COP1,68525 KES
100 COP3,37050 KES
250 COP8,42625 KES
500 COP16,85250 KES
1000 COP33,70500 KES
2000 COP67,41000 KES
5000 COP168,52500 KES
10000 COP337,05000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Kolombiya Pesosu
1 KES29,66920 COP
5 KES148,34600 COP
10 KES296,69200 COP
20 KES593,38400 COP
50 KES1.483,46000 COP
100 KES2.966,92000 COP
250 KES7.417,30000 COP
500 KES14.834,60000 COP
1000 KES29.669,20000 COP
2000 KES59.338,40000 COP
5000 KES148.346,00000 COP
10000 KES296.692,00000 COP