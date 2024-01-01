1 بيزو كولومبي إلى شلن كيني

تحويل COP إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1 cop
0 kes

$1.000 COP = Ksh0.03172 KES

Mid-market exchange rate at 12:03
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COP إلى KES مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3740.7831.5161.32557.28818.204
1 EUR1.09211.50.8551.6561.44762.56719.881
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96441.70813.253
1 GBP1.2771.1691.75411.9361.69173.15323.245

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / شلن كيني
1 COP٠٫٠٣١٧٢ KES
5 COP٠٫١٥٨٥٨ KES
10 COP٠٫٣١٧١٦ KES
20 COP٠٫٦٣٤٣٣ KES
50 COP١٫٥٨٥٨٢ KES
100 COP٣٫١٧١٦٣ KES
250 COP٧٫٩٢٩٠٨ KES
500 COP١٥٫٨٥٨١٥ KES
1000 COP٣١٫٧١٦٣٠ KES
2000 COP٦٣٫٤٣٢٦٠ KES
5000 COP١٥٨٫٥٨١٥٠ KES
10000 COP٣١٧٫١٦٣٠٠ KES
معدلات التحويل شلن كيني / البيزو الكولومبي
1 KES٣١٫٥٢٩٥٠ COP
5 KES١٥٧٫٦٤٧٥٠ COP
10 KES٣١٥٫٢٩٥٠٠ COP
20 KES٦٣٠٫٥٩٠٠٠ COP
50 KES١٬٥٧٦٫٤٧٥٠٠ COP
100 KES٣٬١٥٢٫٩٥٠٠٠ COP
250 KES٧٬٨٨٢٫٣٧٥٠٠ COP
500 KES١٥٬٧٦٤٫٧٥٠٠٠ COP
1000 KES٣١٬٥٢٩٫٥٠٠٠٠ COP
2000 KES٦٣٬٠٥٩٫٠٠٠٠٠ COP
5000 KES١٥٧٬٦٤٧٫٥٠٠٠٠ COP
10000 KES٣١٥٬٢٩٥٫٠٠٠٠٠ COP