بيزو كولومبي إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

تحويل COP إلى ANG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٤٦ ang

1.00000 COP = 0.00046 ANG

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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COP إلى ANG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 ANG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.065688.58281.438131.662530.964818.2069
1GBP1.155811.23145102.371.661961.921291.1151221.0407
1USD0.938450.812051183.12951.34961.560180.905417.0861
1INR0.01128890.00976850.012029410.01623490.01876810.01089140.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى غيلدر الأنتيل الهولندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ANG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى ANG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / غيلدر جزر الأنتيل الهولندية
1 COP0.00046 ANG
5 COP0.00230 ANG
10 COP0.00460 ANG
20 COP0.00919 ANG
50 COP0.02298 ANG
100 COP0.04595 ANG
250 COP0.11488 ANG
500 COP0.22976 ANG
1000 COP0.45952 ANG
2000 COP0.91905 ANG
5000 COP2.29761 ANG
10000 COP4.59523 ANG
معدلات التحويل غيلدر جزر الأنتيل الهولندية / البيزو الكولومبي
1 ANG2176.17000 COP
5 ANG10880.85000 COP
10 ANG21761.70000 COP
20 ANG43523.40000 COP
50 ANG108808.50000 COP
100 ANG217617.00000 COP
250 ANG544042.50000 COP
500 ANG1088085.00000 COP
1000 ANG2176170.00000 COP
2000 ANG4352340.00000 COP
5000 ANG10880850.00000 COP
10000 ANG21761700.00000 COP