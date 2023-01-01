بيزو كولومبي إلى دولار فيجي

تحويل COP إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
0.58 fjd

1.00000 COP = 0.00058 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:14 UTC
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COP إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.60531.438351.662580.9647518.2063
1GBP1.155611.23165102.3931.662171.92131.1148721.0394
1USD0.938250.811919183.1351.349551.559940.9051517.0823
1INR0.0112860.009766270.012028610.01623320.01876390.01088770.205477

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار فيجي
1 COP0.00058 FJD
5 COP0.00289 FJD
10 COP0.00579 FJD
20 COP0.01158 FJD
50 COP0.02894 FJD
100 COP0.05788 FJD
250 COP0.14469 FJD
500 COP0.28938 FJD
1000 COP0.57876 FJD
2000 COP1.15752 FJD
5000 COP2.89379 FJD
10000 COP5.78758 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / البيزو الكولومبي
1 FJD1727.84000 COP
5 FJD8639.20000 COP
10 FJD17278.40000 COP
20 FJD34556.80000 COP
50 FJD86392.00000 COP
100 FJD172784.00000 COP
250 FJD431960.00000 COP
500 FJD863920.00000 COP
1000 FJD1727840.00000 COP
2000 FJD3455680.00000 COP
5000 FJD8639200.00000 COP
10000 FJD17278400.00000 COP