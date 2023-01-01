بيزو كولومبي إلى دولار ليبيري

تحويل COP إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٤٨٫٧٠ lrd

1.00000 COP = 0.04870 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:15 UTC
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COP إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065988.5961.438971.663260.964518.2049
1GBP1.155411.23155102.3651.662591.921741.1143821.0341
1USD0.93820.811985183.11851.351.560430.904717.0794
1INR0.01128720.0097690.01203110.01624190.01877350.01088450.205483

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار ليبري
1 COP0.04870 LRD
5 COP0.24350 LRD
10 COP0.48700 LRD
20 COP0.97399 LRD
50 COP2.43498 LRD
100 COP4.86996 LRD
250 COP12.17490 LRD
500 COP24.34980 LRD
1000 COP48.69960 LRD
2000 COP97.39920 LRD
5000 COP243.49800 LRD
10000 COP486.99600 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / البيزو الكولومبي
1 LRD20.53400 COP
5 LRD102.67000 COP
10 LRD205.34000 COP
20 LRD410.68000 COP
50 LRD1026.70000 COP
100 LRD2053.40000 COP
250 LRD5133.50000 COP
500 LRD10267.00000 COP
1000 LRD20534.00000 COP
2000 LRD41068.00000 COP
5000 LRD102670.00000 COP
10000 LRD205340.00000 COP