1 بيزو كولومبي إلى دولار ليبيري

تحويل COP إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1 cop
0.05 lrd

$1.000 COP = L$0.04790 LRD

Mid-market exchange rate at 12:34
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COP إلى LRD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3740.7841.5171.32557.27618.225
1 EUR1.09211.50.8561.6561.44762.54319.901
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96441.6913.266
1 GBP1.2761.1691.75311.9361.69173.0923.257

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار ليبري
1 COP٠٫٠٤٧٩٠ LRD
5 COP٠٫٢٣٩٤٨ LRD
10 COP٠٫٤٧٨٩٧ LRD
20 COP٠٫٩٥٧٩٣ LRD
50 COP٢٫٣٩٤٨٣ LRD
100 COP٤٫٧٨٩٦٦ LRD
250 COP١١٫٩٧٤١٥ LRD
500 COP٢٣٫٩٤٨٣٠ LRD
1000 COP٤٧٫٨٩٦٦٠ LRD
2000 COP٩٥٫٧٩٣٢٠ LRD
5000 COP٢٣٩٫٤٨٣٠٠ LRD
10000 COP٤٧٨٫٩٦٦٠٠ LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / البيزو الكولومبي
1 LRD٢٠٫٨٧٨٣٠ COP
5 LRD١٠٤٫٣٩١٥٠ COP
10 LRD٢٠٨٫٧٨٣٠٠ COP
20 LRD٤١٧٫٥٦٦٠٠ COP
50 LRD١٬٠٤٣٫٩١٥٠٠ COP
100 LRD٢٬٠٨٧٫٨٣٠٠٠ COP
250 LRD٥٬٢١٩٫٥٧٥٠٠ COP
500 LRD١٠٬٤٣٩٫١٥٠٠٠ COP
1000 LRD٢٠٬٨٧٨٫٣٠٠٠٠ COP
2000 LRD٤١٬٧٥٦٫٦٠٠٠٠ COP
5000 LRD١٠٤٬٣٩١٫٥٠٠٠٠ COP
10000 LRD٢٠٨٬٧٨٣٫٠٠٠٠٠ COP