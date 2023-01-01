بيزو كولومبي إلى شلن أوغندي

تحويل COP إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٩٥٧ ugx

1.00000 COP = 0.95742 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 8:17 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

COP إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 UGX
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.0662588.6371.43881.662120.964518.2056
1GBP1.1549311.23135102.3621.661581.919491.1139321.0246
1USD0.937850.812117183.12971.34941.558850.904617.0744
1INR0.0112820.009769270.012029410.01623250.0187520.01088180.205395

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / شلن أوغندي
1 COP0.95742 UGX
5 COP4.78710 UGX
10 COP9.57420 UGX
20 COP19.14840 UGX
50 COP47.87100 UGX
100 COP95.74200 UGX
250 COP239.35500 UGX
500 COP478.71000 UGX
1000 COP957.42000 UGX
2000 COP1914.84000 UGX
5000 COP4787.10000 UGX
10000 COP9574.20000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / البيزو الكولومبي
1 UGX1.04447 COP
5 UGX5.22235 COP
10 UGX10.44470 COP
20 UGX20.88940 COP
50 UGX52.22350 COP
100 UGX104.44700 COP
250 UGX261.11750 COP
500 UGX522.23500 COP
1000 UGX1044.47000 COP
2000 UGX2088.94000 COP
5000 UGX5222.35000 COP
10000 UGX10444.70000 COP